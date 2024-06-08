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Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

11:11
  • суббота
  • 08 июня 2024

Он отмечается 8 июня

Сегодня в России отмечается День социального работника. С профессиональным праздником специалистов поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" он отметил, что в системе соцобслуживания города заняты тысячи москвичей, которые помогают старшему поколению, людям с инвалидностью, семьям с детьми и детям-сиротам. Кроме того, в последние годы успешно осваиваются новые формы поддержки, внедряются современные технологии надомного обслуживания.

Большое внимание уделяют участникам специальной военной операции и членам их семей. Активно развивают и проект для старшего поколения "Московское долголетие". Сергей Собянин поблагодарил соцработников за высокий профессионализм, чуткость и отзывчивость.

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