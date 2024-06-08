Финальный день ПМЭФ: молодёжная политика и креативный бизнес

Форум завершает свою работу

Молодёжную программу, креативный бизнес и спорт обсуждают в Санкт-Петербурге. Там сегодня заключительный день Международного экономического форума.

В программе - десятки мероприятий. Одно из центральных - энергетическая панель. С докладом выступает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Вместе с тем, представители деловых кругов, члены зарубежных делегаций подводят итоги масштабной работы. За эти дни подписаны многомиллиардные контракты, заключены сотни соглашений.

По подсчётам аналитиков, за год число гостей форума выросло на четверть. Его посетили 18 тысяч человек из более чем 120-и стран, сообщает "ТВ Центр".

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