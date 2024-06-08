Но её может и не быть

Владимир Зеленский в поисках крупинок благосклонности западных кураторов готов на любые голословные заявления. "Соединенные Штаты Америки, весь американский народ оставались с Украиной, как это было во время Второй мировой войны", - заявил главарь украинского режима.

Ради очередного транша Зеленский, не стесняется переписывать историю. Впрочем, журналисты издания Politico беседу Джо Байдена и главаря киевского режима так и называют - пустые разговоры. Причин много: это и голословные заявления о вступлении Украины в НАТО, и задержки в помощи Киеву.

Одни обещания – сетуют украинские политики. Впрочем, Зеленский перечить хозяину не может. По сути он никто – нелегитимный президент. Западные политики наглядно стали демонстрировать своё отношение к главарю киевского режима. И уже не так охотно скидываются на помощь Украине. Предложения генсека НАТО о создании фонда на 100 миллиардов долларов для Киева союзники отклонили. Теперь Столтенберг готовит новый план, который не будет включать в себя дополнительные денежные средства. НАТО надеется, что предоставит Киеву большую уверенность относительно уровня поддержки в ближайшие годы.

Ещё один план есть у президента Франции. Макрон, как и Зеленский, пытается втянуть как можно больше стран в свою кровавую игру. Он собирает коалицию для отправки на Украину военных инструкторов.

"Ради эффективности мы хотели бы иметь коалицию, и несколько наших партнёров уже дали своё согласие. Из уважения к ним я не собираюсь говорить вам, что Франция сделает это в одиночку, потому что я уже знаю, что мы не одни. Поэтому мы собираемся использовать следующие несколько дней, чтобы завершить формирование максимально широкой коалиции, которая будет призвана ответить на запрос Украины", - заявил президент Франции.

Но кажется, даже в воинственно настроенной Франции есть те, кто услышал предупреждение российского президента о том, что западные страны очень рискуют, когда разрешают ВСУ бить по нашим городам, становясь прямыми участниками конфликта.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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