В Нагатинском Затоне пройдут показательные выступления собак-спасателей

Вход на мероприятие свободный

Москвичей пригласили на показательные выступления сотрудников и их четвероногих подопечных кинологической группы аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Они пройдут 9 июня в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на площадке проекта "Питомцы в Москве" в Нагатинском Затоне.

Специалисты расскажут, как они дежурят вместе с животными, из каких ситуаций приходится вызволять попавших в беду горожан. Также кинологи продемонстрируют способности собак в выполнении популярных команд и преодолении сложных препятствий. Вход на мероприятие свободный, сообщается на портале мос.ру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"