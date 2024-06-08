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Всплыли новые подробности в деле об убийстве Игоря Талькова

13:07
  • суббота
  • 08 июня 2024

Их сообщили в СКР

В Санкт-Петербурге завершили расследование убийства певца Игоря Талькова. В отношении его концертного директора Валерия Шляфмана ранее было возбуждено уголовное дело. Он случайно выстрелил в музыканта во время ссоры с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым.
Родственники Талькова подали в суд на певицу Азизу

Как сообщили в региональном главке СКР, Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. В 1992 году Шляфман сбежал в Израиль. Тогда он был заочно привлечён в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

С того времени были допрошены более 150 свидетелей – артисты, работники Дворца спорта "Юбилейный" в Петербурге, сотрудники милиции, прибывшие на место убийства Талькова. Также следователи изъяли фрагменты ткани рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству музыканта.

Певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звёзд советской эстрады. Музыканту было 34 года. До настоящего времени убийство Талькова было одним из самых загадочный преступлений в истории шоу-бизнеса.

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