ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве инженерных сетей в Москве

14:54
  • суббота
  • 08 июня 2024

Идёт постоянное обновление коммуникаций

Благодаря реализуемой в Москве программе реновации уже более 50 районов получили обновлëнные инженерные сети. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

В частности, специалисты газового хозяйства переложили 14 километров труб. Также построены коммуникации водоснабжения и водоотведения протяжённостью 34 километра.

Ещё для снабжения новых домов, возводимых по программе реновации, строятся и реконструируются трансформаторные и распределительные подстанции, центральные тепловые и газорегуляторные пункты, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Инженерные сети
Инженерные сети
Инженерные сети
Инженерные сети
Замена труб
Замена труб
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.