Собянин рассказал о строительстве инженерных сетей в Москве

Идёт постоянное обновление коммуникаций

Благодаря реализуемой в Москве программе реновации уже более 50 районов получили обновлëнные инженерные сети. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

В частности, специалисты газового хозяйства переложили 14 километров труб. Также построены коммуникации водоснабжения и водоотведения протяжённостью 34 километра.

Ещё для снабжения новых домов, возводимых по программе реновации, строятся и реконструируются трансформаторные и распределительные подстанции, центральные тепловые и газорегуляторные пункты, отметил мэр.

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