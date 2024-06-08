В зоне СВО уничтожены два склада боеприпасов ВСУ и сбит вертолёт Ми-8

Противник отступает

Армия России уничтожила в зоне спецоперации два полевых склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров противника, а средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолёт Ми-8.

Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", противокорабельная ракета "Нептун", а также 71 беспилотник.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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