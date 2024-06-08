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Собянин рассказал о масштабном обновлении туристической экосистемы RUSSPASS

16:27
  • суббота
  • 08 июня 2024

Проделана большая работа

О масштабном обновлении туристической экосистемы RUSSPASS рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Одно из главных нововведений - запуск конструктора спецпроектов. На его основе создан раздел "Москва. Лето". Там можно узнать о событиях, которые будут проходить в городе до конца августа.

Ещё одно новшество - для покупки билетов в музеи добавлена функция автозаполнения персональных данных. А с помощью конструктора путешествий по России стало удобней составлять планы поездок.

Для представителей бизнеса появилась возможность продвигать мероприятия через деловой календарь портала. Кроме того, они могут бесплатно размещать предложения о работе на "Бирже вакансий".

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