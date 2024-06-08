На ПМЭФ заключили контрактов на 6,5 триллиона рублей

Сегодня форум завершается

Молодёжную политику, креативный бизнес и спорт обсуждают в Санкт-Петербурге. Там сегодня - заключительный день Международного экономического форума, сообщает "ТВ Центр".

Организаторы уже подводят итоги масштабной работы. В этом году прибыло более 21 тысячи гостей из 139 стран. Заключено около тысячи соглашений на общую сумму почти шесть с половиной триллионов рублей. И это только те данные, которые не являются коммерческой тайной.

На брифинге по итогам форума подчеркнули: показатели участия и интерес к мероприятию превысили доковидный уровень. А значит, международная экономическая активность восстанавливается, несмотря ни на что.

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