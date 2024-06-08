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Собянин рассказал об использовании высоких технологий в московских театрах

19:30
  • суббота
  • 08 июня 2024

Они удивляют зрителей

Современные технологии помогают московским театрам создавать яркие спектакли. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

На сцене во время спектаклей часто используются дымовые машины, генераторы тумана, видеопроекции и ароматизаторы пространства. Благодаря комплексной модернизации театры удивляют зрителей не только сюжетами и актëрской игрой, но и декорациями, которые погружают весь зал в мир искусства.

К примеру, в спектакле "Тихий Дон" театра "Русская песня" особую атмосферу создают генераторы тумана и тяжëлого дыма, а также  ароматизаторы пространства. Гости чувствуют ароматы свежескошенной травы и дождя.

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