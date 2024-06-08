Россиянина Козлова освободили из плена ХАМАС

Он провёл в неволе несколько месяцев

Израильским военным удалось освободить из плена в секторе Газа четырёх заложников, включая выходца из России, сообщает The Times of Israel. Издание называет имена и фамилии пленников ХАМАС: Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и Андрей Козлов.

Заложников нашли во время спецоперации в районе лагеря для палестинских беженцев Нусейрат. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Известно, что пленники находились в секторе Газа с октября 2023 года.

Утром 7 октября 2023 года палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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