ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянина Козлова освободили из плена ХАМАС

17:46
  • суббота
  • 08 июня 2024

Он провёл в неволе несколько месяцев

Израильским военным удалось освободить из плена в секторе Газа четырёх заложников, включая выходца из России, сообщает The Times of Israel. Издание называет имена и фамилии пленников ХАМАС: Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и Андрей Козлов.

Трое россиян остаются в заложниках у ХАМАС
Десятки тысяч израильтян требуют переговоров с ХАМАС

Заложников нашли во время спецоперации в районе лагеря для палестинских беженцев Нусейрат. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Известно, что пленники находились в секторе Газа с октября 2023 года.

Утром 7 октября 2023 года палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Освобожденный из плена ХАМАС Андрей Козлов ( (в центре )
Освобожденный из плена ХАМАС Андрей Козлов ( (в центре )
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.