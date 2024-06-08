Собянин рассказал о важнейших соглашениях, подписанных на ПМЭФ

Они будут работать на благо москвичей

Москва заключила несколько важных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году у нас несколько знаковых историй. В частности, подписано соглашение с Центробанком о развитии цифрового рубля, что является революционным событием для городской экономики. Подписан целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности, очень крупные проекты. И такой, совсем для Москвы, наверное, необычный проект за последнее десятилетие - соглашение с КамАЗом о создании первого в России роботизированного завода по производству малотоннажных грузовиков.

В целом Собянин назвал форум позитивным и эффективным. Мэр добавил, что из-за ухода с российского рынка зарубежных производителей отечественный бизнес, в том числе московский, начал активно занимать освободившиеся ниши. В результате столичная продукция как никогда востребована, а рынок переживает инвестиционный бум.

В этом году на ПМЭФ прибыло более 21 тысячи гостей из 139 стран мира. Участники этого масштабного мероприятия заключили около тысячи соглашений на общую сумму почти шесть с половиной триллионов рублей. На брифинге по итогам форума его организаторы подчеркнули, что показатели участия и интерес к петербургской встрече превысили доковидный уровень.

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