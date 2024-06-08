Спас сослуживца: последние данные о подвиге сержанта Быкова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Сержант Никита Быков кратчайшие сроки восстановил повреждённую вражеским ударом аппаратуру связи. Под обстрелами, возвращаясь в исходный район, Никита обнаружил раненого российского бойца, оказал ему первую помощь и эвакуировал в безопасное место.

Гвардии рядовой Виктор Лебедев прицельными выстрелами по наступающим штурмовым группам и бронетехнике ВСУ, нанёс серьезный урон превосходящим силам противника. Виктор также ликвидировал вражеский пулемётный расчёт и спас жизни раненых сослуживцев, сообщает "ТВ Центр".

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