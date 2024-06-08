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В Херсонской области объявлен двухдневный траур

19:55
  • суббота
  • 08 июня 2024

По жертвам обстрела ВСУ

9 и 10 июня объявлены в Херсонской области днями траура по погибшим мирным жителям села Садовое. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он пообещал, что виновные в этом злодеянии будут уничтожены.

Вечером 7 июня ВСУ атаковали магазин в Садовом. В это время за покупками пришло много людей. 22 человека погибли, ещё 15 ранены. 

Первый удар радикалы нанесли управляемой авиабомбой французского производства, а когда жители пришли на помощь пострадавшим, повторно атаковали село американской ракетой HIMARS.

Аварийно-спасательные работы пришлось остановить из-за угрозы нападения вражеских беспилотников.

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В Херсонской области объявлен двухдневный траур
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