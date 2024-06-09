В Минобороны рассказали о подвиге майора Шабанова

Бойцы самоотверженно сражаются

В Министерстве обороны назвали имена новых героев спецоперации по защите граждан Донбасса.

Гвардии младший сержант Александр Кругликов обнаружил хорошо замаскированный опорник ВСУ и, внезапно атаковав врага, ликвидировал из гранатомёта десять боевиков. Противник попытался отстреливаться, но сопротивление было подавлено нашими десантниками. Выжившие радикалы сдались в плен.

Гвардии майор Владимир Шабанов, несмотря на массированный обстрел, оперативно передал координаты выявленного в лесополосе укрепрайона неприятеля. По целям тут же отработала армейская авиация. Были уничтожены четыре вражеских опорных пункта и расчищен путь для наших наступающих штурмовых подразделений, сообщает "ТВ Центр".

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