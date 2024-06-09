Американцы протестуют у Белого дома из-за действий Израиля в Газе

Люди называют происходящее там геноцидом

Четыре человека, в том числе дети, погибли этим утром при ударе ЦАХАЛ по жилым кварталам сектора Газа. Об интенсивных обстрелах сообщили арабские СМИ.

Новые акции против агрессии Израиля прошли в Европе, Латинской Америке и США. В Вашингтоне тысячи демонстрантов собрались в сквере у Белого дома. Они назвали операцию в палестинском анклаве геноцидом. Участники растянули у резиденции Байдена огромную красную ленту, как напоминание о том, что Тель-Авив давно переступил все красные линии.

Масштабный антиправительственный митинг прошёл и в самом Израиле. Протестующие требовали провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку об освобождении заложников. Вспыхнули беспорядки. Толпу разогнали с помощью водомётов, сообщает "ТВ Центр".

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