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В Якутии и Забайкалье бушуют лесные пожары

10:20
  • воскресенье
  • 09 июня 2024

На борьбу с огнём брошены дополнительные силы

Сложной остаётся ситуация с природными пожарами в Якутии, где горит более 60 тысяч гектаров леса. На борьбу с огнём брошены до полутора тысяч сотрудников Авиалесоохраны, МЧС, тяжёлая техника и авиация.
В Бурятии растёт площадь лесных пожаров

В Забайкалье пламя бушует на площади свыше 45 тысяч гектаров. В отдалённые районы к очагам возгорания на вертолёте вылетела группа пожарных-десантников. Недавние дожди улучшили обстановку только на короткое время. В крае действует режим ЧС федерального уровня.

На помощь прибыли сотрудники Авиалесоохраны из семи регионов. Чтобы справится с огнём, они проводят взрывные работы, при помощи которых образуется минерализованная полоса.  Для труднодоступной местности это -  самый эффективный метод, считают специалисты.

А на севере Бурятии все очаги потушены. В Муйском районе отменён режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров. Там прошли искусственно вызванные дожди. Несколько дней назад в облака были выпущены сотни пиропатронов с йодистым серебром. Работы проводили с борта самолёта-зондировщика Ан-26 "Циклон", сообщает "ТВ Центр".

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