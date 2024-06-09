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В трёх регионах России ликвидируют последствия мощного торнадо

10:00
  • воскресенье
  • 09 июня 2024

Ветер вырывал с корнями деревья

Ликвидация разгула стихии идет сейчас сразу в трёх регионах страны. В Башкирии, Тюменской и Челябинской областях накануне пронёсся торнадо с ливнями, грозой и градом. Огромный вихревой столб вырывал деревья, ломал столбы с проводами и срывал крыши.
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Торнадо – это большое грозовое облако, растянувшееся до земли. Средний диаметр воронки – 300-400 метров. Никто из местных жителей не ожидал, что сильный дождь с градом закончится этим.

Пройдя до Тюменской области, атмосферный вихрь направился в соседнюю – Челябинскую. Там увидеть такое чудо природы тоже никто не ожидал. Но долго любоваться смерчем – опасно для жизни, поэтому авторы видео благоразумно ретировались на машине. Ранее синоптики объявили по области штормовое предупреждение. Без электроснабжения остались восемь посёлков, размыты несколько участков дорог.

Запомнился торнадо и в Башкирии – снова поваленные деревья, повреждённые линии электропередачи, крыши и автомобили.

А Дагестан, тем временем – под сильным дождем. На один из районов республики обрушился мощный ливень: затопленные дома, размытые улицы и дороги, некоторые из которых, буквально, смыло потоками воды и грязи.

Повреждён участок республиканской дороги Гергебиль - Махачкала. Сейчас движение восстановили, ущерб устраняют.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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