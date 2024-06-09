Новости спецоперации: украинская армия бежит из Крынок

Российские войска освобождают новые территории

Российские войска развивают наступление и расширяют зону огневого контроля в районе Часова Яра, Андреевки и Константиновки. А украинские СМИ подтверждают полную потерю населённого пункта Крынки, бои за который шли с переменным успехом в течение года. Боевики бросают траншеи и блиндажи. Тридцать человек, ни сделав ни единого выстрела в ответ, в панике сбежали.

Наши штурмовики не просто закрепились, а вынудили генштаб ВСУ и все медийные ресурсы Украины признать - русские полностью овладели посёлком Крынки. Единственный плацдарм националистов на левом берегу Днепра ликвидирован. А его позиции перешли под контроль российских десантников.

Но самые главные направления ударов сегодня - Часов Яр, Андреевка, Константиновка. Эти населённые пункты имеют важное тактическое значение. Рядом - дороги, по которым ВСУ доставляет подкрепление.

В Луганске сегодня завершили разбирать завалы в спальном районе на улице Ватутина. Обломки конструкций, кирпичей и бетона - это всё, что осталось от целого пролёта пятиэтажки, которую ВСУ обстреляли американскими ракетами.

Жертвами этого теракта стали мирные луганчане. Шесть человек погибли, 60 получили ранения и травмы. Следственный комитет России пообещал установить всех, причастных к этому преступлению.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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