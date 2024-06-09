Заканчиваются оружие и деньги

В странах ЕС открылись избирательные участки. Жители сообщества выбирают депутатов Европарламента. 9 июня - последний день голосования. Одной из главных тем кампании стал украинский конфликт. Очередные обвинения в адрес России озвучили сразу несколько европейских лидеров. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в действительности ими движет жажда наживы.

Большой праздник на Елисейских полях. В завершение памятных мероприятий в Нормандии Эммануэль Макрон даёт торжественный ужин в честь главного друга и покровителя – Джо Байдена. В очереди на приём - весь цвет нации. На ступеньках дворца томятся бывший президент с супругой, голливудские актёры и другие представители бомонда.

Ранее Байден и Макрон провели двустороннюю встречу и дали пресс-конференцию. После взаимных дифирамбов и громких слов о партнёрстве перешли к любимой теме - украинскому конфликту и противодействию России. Ничего нового не прозвучало. Всё как обычно и в прежней манере.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Мы совместно разрешили Украине наносить удары по территории агрессора. Мы предпринимаем значительные усилия для вооружения, обучения и оснащения украинской армии. Мы надеемся, что на саммите G7 все члены "большой семёрки" снова согласятся взять на себя обязательства по финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов".

Впрочем, договариваться о финансировании становится сложнее. Поэтому Киев всё чаще кормят обещаниями и пафосными речами.

Согласно последнему опросу, работой правительства Германии недовольны 70% немцев. А на предвыборном митинге канцлера Шольца освистали. Но он по-прежнему игнорирует внутренние проблемы и старательно исполняет волю заокеанского "старшего брата" по поддержке Украины и уничтожению европейской экономики.

Деньги - главное, что движет западными политиками, объяснил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Они хотят победить Россию в войне. Всё как обычно ради денег, активов, влияния. Многие европейцы и американцы вспоминают 90-е годы как период больших экономических возможностей, когда они без проблем зашли в российскую экономику и начали перестраивать и использовать экономические возможности России. Москва потом сказала, что не желает этого, взяла всё в свои руки и отрегулировала по-своему.

Это вызвало в США и ЕС такую ярость, что они готовы на крайние меры. То же разрешение бить западным оружием по территории России министр обороны Австрии назвала пересечением красной черты. Но эти слова, как и любые голоса здравого смысла, пытаются заглушить и подавить. Запад и Украина создадут коалицию для информационных атак против Москвы, рассказали в Киеве.

Кристина Мамиконян, «ТВ Центр»

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