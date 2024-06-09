Москвичей пригласили на фестиваль "Земля легенд"

Он проходит в парке "Митино"

Ощутить себя героем сказок и окунуться в мир Древней Руси могут жители и гости столицы на фэнтези-фолк-фестивале "Земля легенд". Он проходит в парке "Митино".

Стилизованная ярмарка, мастер- классы по стрельбе из лука и сражениям на мечах, а также лекции учёных и специалистов по мифам и сказкам. Для детей подготовлена специальная зона "Волшебный лес", где можно познакомиться с существами из легенд.

Мероприятие завершится вечером 9 июня концертами известных фолк- групп, сообщает "ТВ Центр".

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