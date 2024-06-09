Москвичи вышли на Красочный забег

В оригинальных костюмах

Традиционный Красочный забег прошёл этим утром в Москве, в Лужниках. Уже десятый раз спортсмены вышли на дистанцию длиной в пять километров, сообщает "ТВ Центр".

На каждом отрезке маршрут бегунов обсыпали разноцветными порошками абсолютно безвредными для организма и одежды. Среди участников - профессионалы и любители.

А награждают не только тех, кто пришёл к финишу в первой тройке, но и спортсменов, участвующих в забеге в самых оригинальных костюмах.

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