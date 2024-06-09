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Собянин рассказал о поставках новейшей медтехники в больницы и поликлиники

11:41
  • воскресенье
  • 09 июня 2024

Медики получили компьютерные и магнитно-резонансные томографы

Более 220 единиц новейшей медицинской техники начали использовать в этом году московские больницы и поликлиники. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети.

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В частности, в медучреждения поставлены компьютерные и магнитно-резонансные томографы. С их помощью медики делают трёхмерные изображения внутренних органов, это помогает точнее определит диагноз. Также появились новейшие аппараты для оценки состояния костей, исследования кровеносных сосудов и проведения операций на сердце.

Мэр подчеркнул, что Москва первой в России начала приобретать сложное медоборудование по контрактам жизненного цикла. Такая форма договоров позволяет обновить технику и при этом гарантировать её работоспособность на протяжении всего срока службы.

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