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Собянин рассказал об укреплении технологического суверенитета московских производств

17:47
  • воскресенье
  • 09 июня 2024

Столица приспособилась к санкциям

Несмотря на западные санкции, столичные производства надëжно укрепили свой технологический суверенитет. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр рассказал о продукции столичных предприятий, которая используется в московском метро. Это - системы и оборудование автоматики и телемеханики, платы для бесконтактных считывателей банковских карт, осветительные приборы и системы шумопоглощения.

Перерабатывать и утилизировать электронное оборудование и отходы, содержащие металл, метрополитену также помогает московское предприятие.

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