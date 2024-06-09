Собянин рассказал об укреплении технологического суверенитета московских производств

Столица приспособилась к санкциям
Несмотря на западные санкции, столичные производства надëжно укрепили свой технологический суверенитет. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр рассказал о продукции столичных предприятий, которая используется в московском метро. Это - системы и оборудование автоматики и телемеханики, платы для бесконтактных считывателей банковских карт, осветительные приборы и системы шумопоглощения.
Перерабатывать и утилизировать электронное оборудование и отходы, содержащие металл, метрополитену также помогает московское предприятие.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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