В чём секрет успеха незамысловатой игры "Тетрис"

Она появилась ровно 40 лет назад

На этой неделе юбилей отметила одна из самых известных электронных игр. В это сложно поверить, но "Тетрис" был придуман 40 лет назад.

Изобретение советского программиста быстро покорило мир. Нехитрая, но увлекательная игра была чуть ли не у каждого ребёнка. Дети выросли, но многие продолжают складывать кубики и по сей день. И классические фигуры из них можно встретить уже не только на игровом поле.

В чём секрет популярности "Тетриса" и почему о нём даже сняли кино - выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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