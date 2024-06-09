Йога и диджей-сеты: какие мероприятия пройдут на набережных Москвы этим летом

Горожан ждёт насыщенная программа

Этим летом на московских набережных можно будет освоить различные асаны йоги, научиться танцевать бачату и создавать летние аксессуары. Множество мероприятий пройдут на берегах Москвы-реки в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщает портал мос.ру.

К примеру, на Краснопресненской набережной можно будет попробовать свои силы в живописи, создать поделки из цветного песка, а также игрушки из шерсти и фетра.

В парке "Печатники" пройдут мастер-классы по кроссфиту, растяжке, занятия по ритмике для детей, а на набережной Южного речного вокзала - литературные чтения и выступления музыкантов.

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