Все цели поражены

Армия России нанесла удары по пунктам дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов "Птахи Мадяра" и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также за минувшие сутки силами ПВО был сбит украинский вертолёт Ми-8, перехвачены 66 беспилотников противника и 13 американских снарядов HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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