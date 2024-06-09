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В День России парковка в Москве будет бесплатной

14:44
  • воскресенье
  • 09 июня 2024

Об этом сообщил Сергей Собянин

12 июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме.

12 июня отмечается День России. Обычно в этот праздник в Москве и регионах проходят многочисленные мероприятия. В столице, среди прочего, пройдёт фестиваль "Молодёжь. Спорт. Возможности".

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