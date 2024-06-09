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В Москве напали на главу АНО "Цифровые платформы"

16:59
  • воскресенье
  • 09 июня 2024

С ножевыми ранениями он доставлен в больницу

В Москве совершено нападение на главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина. Он был вместе со своим знакомым, который погиб.

Сам Щельцин доставлен в больницу с ножевыми ранениями, сообщает ТАСС. ЧП произошло в районе дома № 1 по Сиреневому бульвару.

Полиция задержала подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался лидер рок-группы "Пасека" Роман Медвёдкин. Между ним и двумя мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

АНО "Цифровые платформы" занимается распространением цифровых практик и отечественных программных продуктов в российских регионах.

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