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Собянин пригласил горожан на фестиваль "Усадьбы Москвы"

19:55
  • воскресенье
  • 09 июня 2024

Он пройдёт с 15 июня по 15 сентября

С 15 июня по 15 сентября пройдёт самый масштабный сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Площадками для проведения фестиваля станут 21 городская усадьба и 19 загородных. Мэр отметил, что это в два раза больше, чем в прошлые сезоны.

Для гостей фестиваля организованы русские игры, мастер-классы, концерты молодёжной музыки и пикники в стиле XIX века. Всего запланировано более двух с половиной тысяч мероприятий.

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