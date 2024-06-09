На Москву обрушится залповый мегаливень

Выпадет половина месячной нормы осадков

В День России, 12 июня, в Москве ожидается сильнейший ливень с осадками до половины месячной нормы. Как сообщили в Центре погоды "Фобос", пик ливня прогнозируется с 15:00 до 21:00.

После нескольких дней без дождей с начала следующей недели москвичей ждут сильные осадки. 10 июня выпадет до 6 миллиметров, 11 июня – 21 миллиметр. Этот показатель удвоится в праздничный день 12 июня.

Синоптики говорят, что подобного количество осадков за один день не наблюдалось за всю новейшую историю России. Рекорд был установлен в 1995 году - 34,1 миллиметра.

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