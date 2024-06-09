Лавров - о сигналах Путина: Запад их услышал

И сделает выводы

Политики на Западе услышали сигнал Владимира Путина о поставках оружия. Об этом в интервью Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Не сомневаюсь, что поймут, там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату. Думаю, что поняли и сделают выводы", - сказал глава российской дипломатии.

На этой неделе президент России, выступая на ПМЭФ, заявил, что Москва пока не поставляет дальнобойное оружие другим странам, но в будущем этого не исключает. Как отметил Путин, переброска оружия станет зеркальным ответом на отправку западного оружия на Украину.

Ранее страны, поставляющие оружие Киеву, дали добро ВСУ наносить им удары по российской территории. Сегодня в Вашингтоне подтвердили, что Украина уже воспользовалась этим разрешением.

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