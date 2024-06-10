Опорный пункт противника был уничтожен

Информация о ходе специальной военной операции. Группировка "Восток" улучшила тактическое положение на Харьковском направлении. Противник потерпел поражение в районе Волчанска, Синельникова и Терновой. За сутки потери ВСУ на данном участке фронта составили около 220 военнослужащих. Уничтожены три вражеских склада с боеприпасами и артиллерийская установка Д20.

Экипажи танков Т80 БМ сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении. Замаскированный артиллерийский расчет и передвижение украинских неонацистов на линии соприкосновения обнаружила воздушная разведка.

Получив координаты цели, танкисты оперативно выдвинулись на боевую позицию, огонь вели на расстоянии около трех километров, используя тактику танковой карусели. В результате опорный пункт противника был уничтожен, и российские штурмовые отряды смогли продвинуться в глубь обороны противника.

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