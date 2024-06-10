В Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Младший лейтенант Александр Фрундин под постоянным обстрелом со стороны противника и атаки дронов-камикадзе - оказал помощь четверым раненым бойцам. Он грамотно организовал погрузку и транспортировку пострадавших в полевой госпиталь. Следуя по маршруту, Александр обнаружил минные заграждения. Рискуя жизнью, он извлёк боеприпасы и продолжил вывоз раненых. Жизни российских военнослужащих были спасены.

Гвардии старший сержант Фёдор Погодин вместе с сослуживцами, освобождая населённый пункт от вооружённых украинских боевиков, сутки сдерживал атаки противника. Несмотря на численное превосходство врага, наши военнослужащие отразили натиск националистов, дождались подкрепления и перешли в контрнаступление, заставив боевиков отступить.

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