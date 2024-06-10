ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО

08:39
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Младший лейтенант Александр Фрундин под постоянным обстрелом со стороны противника и атаки дронов-камикадзе - оказал помощь четверым раненым бойцам. Он грамотно организовал погрузку и транспортировку пострадавших в полевой госпиталь. Следуя по маршруту, Александр обнаружил минные заграждения. Рискуя жизнью, он извлёк боеприпасы и продолжил вывоз раненых. Жизни российских военнослужащих были спасены.

Гвардии старший сержант Фёдор Погодин вместе с сослуживцами, освобождая населённый пункт от вооружённых украинских боевиков, сутки сдерживал атаки противника. Несмотря на численное превосходство врага, наши военнослужащие отразили натиск националистов, дождались подкрепления и перешли в контрнаступление, заставив боевиков отступить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.