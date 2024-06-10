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В Нижнем Новгороде стартует совещание министров иностранных дел БРИКС

08:42
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Сотрудничать с БРИКС хотят около 30 государств

В Нижнем Новгороде сегодня начинается совещание министров иностранных дел БРИКС. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств после расширения международного объединения в прошлом году. К разговору в Нижнем Новгороде присоединятся и представители стран-друзей.

Сотрудничать с БРИКС в том или ином формате хотят около 30 государств. На повестке - три магистральных направления - политика, безопасность, экономика и гуманитарные связи. Сегодня БРИКС объединяет почти половину населения Земли, на долю содружества приходится более 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

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