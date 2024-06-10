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На Западе рассказали о первой атаке самолета ВСУ на "старой" территории России

08:38
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Неизвестно, какой тип боеприпасов использовался

Самолет Воздушных сил Украины (ВСУ) атаковал цель в Белгородской области России. Об этом в воскресенье, 9 июня, рассказал информированный источник в украинских военных кругах.

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Как сообщает британский телеканал Sky News, это первый боеприпас, примененный Воздушными силами Украины по цели на территории России, если не брать в расчет ее новые регионы и Крым.

Комментарии по этому поводу от российского Министерства обороны пока не поступали. Сведений о том, когда именно и с какими снарядами была совершена эта предполагаемая атака, британский телеканал не приводит.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что Запад враньем и лицемерием надеется избежать ответственности за удары ВСУ по территории России, однако это не удастся.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что политики на Западе услышали сигнал Владимира Путина о поставках оружия. Дипломат выразил надежду на то, что "там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату".

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