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Макрон объявил о роспуске Национального собрания

08:20
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Это произошло на фоне поражения его партии на выборах в Европарламенте

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 9 июня, объявил, что распускает нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Политик заявил, что "решил вновь дать вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования".

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Как уточнил Макрон, он подпишет указ, согласно которому первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй тур проведут 7 июля.

Французские средства массовой информации отмечают, что так Макрон отреагировал на успех побеждающего с заметным отрывом от его партии на выборах в Европарламент списка председателя националистической партии "Национальное объединение" Жордана Барделла, сообщает "Интерфакс".

Ранее Макрон на памятных мероприятиях в Нормандии заявил, что "мы предпринимаем значительные усилия для вооружения, обучения и оснащения украинской армии".

Программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв рассказал, что на выборы в Европарламент не может не повлиять то, что "недовольство людей и политической и экономической реальностью продолжает углубляться". Причиной этого стала, в особенности, "суматошная реакция европейских правительств на ситуацию на Украине".

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