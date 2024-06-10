Макрон объявил о роспуске Национального собрания

Это произошло на фоне поражения его партии на выборах в Европарламенте

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 9 июня, объявил, что распускает нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Политик заявил, что "решил вновь дать вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования".

Как уточнил Макрон, он подпишет указ, согласно которому первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй тур проведут 7 июля.

Французские средства массовой информации отмечают, что так Макрон отреагировал на успех побеждающего с заметным отрывом от его партии на выборах в Европарламент списка председателя националистической партии "Национальное объединение" Жордана Барделла, сообщает "Интерфакс".

Ранее Макрон на памятных мероприятиях в Нормандии заявил, что "мы предпринимаем значительные усилия для вооружения, обучения и оснащения украинской армии".

Программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв рассказал, что на выборы в Европарламент не может не повлиять то, что "недовольство людей и политической и экономической реальностью продолжает углубляться". Причиной этого стала, в особенности, "суматошная реакция европейских правительств на ситуацию на Украине".

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