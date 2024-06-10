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Власти готовят для российских водителей новый штраф

08:29
  • понедельник
  • 10 июня 2024

До пяти тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение.
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Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, 80% ДТП на дорогах случаются именно по вине таких лихачей.

"Опасное вождение создает угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

При повторном правонарушении грозит можно лишиться прав на срок от одного до трех месяцев, передает ТАСС.

Термин "опасное вождение" появился в 2016 году. Он подразумевает под собой неоднократное несоблюдение дистанции и бокового интервала, резкое торможение, активное перестроение при интенсивном движении, препятствование обгону и когда водитель не уступает дорогу при перестроении.

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