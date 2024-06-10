Из-за крупного пожара в Москве перекрыто движение

Загорелся автосалон

В Москве загорелся автосалон на площади 200 квадратных метров.

Инцидент произошел на Башиловской улице в одноэтажном здании автосалона. Информации о пострадавших нет. На месте пожара работают 93 специалиста и 27 единиц техники, сообщили в МЧС России.

На время работ оперативных и экстренных служб в районе пожара, перекрыты две прилегающие улицы, проинформировали в департаменте транспорта столицы. Временно недоступно движение по 2-му Нижнемасловскому переулку (от 2-й Квесисской улицы до 1-й Квесисской улицы), а также по улице 1-я Квесисская (от улицы Башиловка до 2-го Нижнемасловского переулка). Водителей просят искать альтернативные пути объезда.

Как сообщает РБК, здание, где произошел пожар, принадлежит группе компаний "У-Сервис+" - дилеру Nissan, Subaru, Geely, Omoda и Jaeeco и других марок. В том же салоне продают автомобили с пробегом.

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