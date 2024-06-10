Глава Севастополя объяснил, что ждет попытки ВСУ переломить ситуацию

Обстановка в городе напряженная, но контролируемая

Попытки украинских войск повлиять на текущую ситуацию атаками дальнобойным ракетным оружием потерпят фиаско. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июня, Попытки украинских войск повлиять на текущую ситуацию атаками дальнобойным ракетным оружием потерпят фиаско.

Политик отметил в комментарии РИА Новости, что "когда провалился вначале широко разрекламированный "контрнаступ", потом пошли другие неудачи, что сейчас — мы видим, что на фронте происходит".

Поскольку "политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться", Киев пытается что-то предпринимать, хотя "эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют — скорее, приближены к террористическим актам", заявил Развожаев.

Глава Севастополя подчеркнул, что ни к каким желаемым для Киева результатам это не приведет — "это приведет к тому, что будет наращена группировка сил ПВО, и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско".

Тем временем информированный источник в украинских военных кругах заявил, что самолет ВСУ атаковал цель в Белгородской области России — это якобы первый боеприпас, примененный Воздушными силами Украины по цели на территории России, если не брать в расчет ее новые регионы и Крым.

При этом президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты не намерены давать добро Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары американским оружием по Москве и Кремлю. Политик подчеркивал, что Киев получил ограниченное разрешение на удары американским вооружение по территории России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"