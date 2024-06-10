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Финляндия отправила Украине новейшие образцы оружия

09:17
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Хельсинки продолжает поддерживать киевский режим

Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы вооружения своей разработки. Об этом рассказал руководитель отдела военной экономики оборонных сил Финляндии Микко Хейсканен.
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Как отмечают финские средства массовой информации, Хельсинки рассчитывает убить одним выстрелом двух зайцев: помимо помощи киевскому режиму "полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники".

При этом не указано, о каком именно вооружении идет речь и когда его получат украинские войска, сообщает РИА Новости.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что, накачивая киевский режим дальнобойными вооружениями, натовские страны лишь вынуждают Россию все сильнее расширять "санитарную зону". В конечном счете она может достичь границ Польши и даже пройти по территории самой Польши, подчеркнул политик.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил "самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам".

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