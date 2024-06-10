Хельсинки продолжает поддерживать киевский режим

Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы вооружения своей разработки. Об этом рассказал руководитель отдела военной экономики оборонных сил Финляндии Микко Хейсканен.

Как отмечают финские средства массовой информации, Хельсинки рассчитывает убить одним выстрелом двух зайцев: помимо помощи киевскому режиму "полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники".

При этом не указано, о каком именно вооружении идет речь и когда его получат украинские войска, сообщает РИА Новости.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что, накачивая киевский режим дальнобойными вооружениями, натовские страны лишь вынуждают Россию все сильнее расширять "санитарную зону". В конечном счете она может достичь границ Польши и даже пройти по территории самой Польши, подчеркнул политик.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил "самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"