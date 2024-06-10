Собянин рассказал о реализации проекта по развитию Мневниковской поймы

Там благоустроят набережные и построят новые дороги

На северо-западе Москвы реализуют масштабный проект по развитию Мнёвниковской поймы. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

На данной территории идёт активное строительство жилья, социальных и спортивных объектов, бизнес-центров. Также благоустроят набережные. Они станут отличным местом для прогулок и занятий фитнесом.

Для интеграции поймы в транспортную сеть города построят дороги и развязки. Так будут возведены два автомобильных и два велопешеходных моста через Москву-реку, а также путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублёвского шоссе. Новые маршруты свяжут между собой Мнёвниковскую и Татаровскую поймы.

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