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Собянин рассказал о реализации проекта по развитию Мневниковской поймы

09:20
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Там благоустроят набережные и построят новые дороги

На северо-западе Москвы реализуют масштабный проект по развитию Мнёвниковской поймы. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

На данной территории идёт активное строительство жилья, социальных и спортивных объектов, бизнес-центров. Также благоустроят набережные. Они станут отличным местом для прогулок и занятий фитнесом.

Для интеграции поймы в транспортную сеть города построят дороги и развязки. Так будут возведены два автомобильных и два велопешеходных моста через Москву-реку, а также путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублёвского шоссе. Новые маршруты свяжут между собой Мнёвниковскую и Татаровскую поймы.

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