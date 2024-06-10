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Володин оценил предварительные итоги выборов в Европарламент

09:43
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Макрону и Шольцу следует прекратить издеваться над своим народом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предварительные итоги выборов в Европейский парламент.
Макрон объявил о роспуске Национального собрания

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц с треском проиграли выборы и продолжают из последних сил цепляться за власть. Эти результаты были вполне предсказуемы – экономика Европы в стагнации, есть проблемы с мигрантами, а страны вопреки своим национальным интересам втянуты в войну на Украине, заявил Володин.

"Правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств", - написал он в своемTelegram-канале.

Пaртия Мaкрона "Рeнессанс" набрала лишь 15,4% голосов, пропустив вперед "Нaциональное объeдинение" Мaрин Лe Пeн (32%). На фоне проигрыша французский лидер объявил о роспуске Нaционального собрaния и о проведении внeочередных пaрламентских выбoров. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов, уступив блоку ХДС/ХСС (30,3%), а также "Альтернативе для Германии" (15,6%).

Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%. Новый состав ЕП будет действовать в 2024–2029 годах. Глава Урсула фон дер Ляйен заявила, что большинство нового парламента все равно останется "проевропейским" и "проукраинским".

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