Поступают сообщения об отступлении ВСУ из Новоалександровки

Российские войска стремительно развивают наступление на Авдеевском и Артёмовском направлениях. Самый горячий участок - Часов Яр. Наши десантники прорвали оборонительные укрепления неонацистов в центре микрорайона Канал. Также поступают сообщения об отступлении ВСУ из Новоалександровки. Трассы, по которым враг перебрасывал резервы, берут под огневой контроль. Успехи - и на Харьковском направлении.

Небо над Харьковской областью. Су-34 ложится на линию атаки. В оптике – укрепрайон боевиков в Волчанске. Щелчок тумблером. И планирующие бомбы уходят на цель. То, что бомбы легли точно на позиции террористической группировки "Кракен" (запрещена в России), подтвердили кадры.

Цокольный этаж в пыли и дыму. Все, кто был снаружи, ликвидированы. Неонацисты за стенами тяжело ранены. Еще одну позицию запрещенного "Кракена" наши артиллеристы накрыли в лесу. В блиндаже - крики на украинском, польском, испанском. Это удар пополнил список потерь "Иностранного легиона". Разведчики выяснили, что среди уничтоженных - наемники из Боливии.

А на этих кадрах наглядно видно, как относятся ВСУ к своим рядовым. В захваченном ДОТе – двое боевиков. Оба, чтобы не бросили огневую точку и не сбежали, прикованы цепями. Один погиб. Второй, как оказалось, ранен. Наши бойцы пытаются его спасти.

Впрочем, для Киевской власти потери – всего лишь статистика. Ведь перед саммитом в Швейцарии надо демонстрировать хоть какое-то подобие нового контрнаступа. Но в сводках ВСУ с Харьковского фронта - никаких успехов.

Это продвижение на Харьковщине, что вынуждены признавать аналитики НАТО, российские войска проводят только силами своего авангарда. Резерв - более 35 тысяч человек - даже спустя месяц наступления в бой еще не вводили.

В Донбассе артиллеристы подбили еще один "Абрамс". Уже 14-й по счету из 31, поставленного Украине. А в Часове Яре наши бойцы подняли над руинами российский триколор. Город полностью не освобожден. Но накануне штурмовки взяли под контроль микрорайон "Канал". Один из самых важных "укрепов" ВСУ. Теперь уже бывший.

Срочные сообщения приходят из Сумской области. Наши подразделения внезапной атакой прорвали оборону ВСУ и освободили поселок Рыжевка. Это значит, что российская группировка в северной зоне СВО открыла новый фронт. Для Киева, как, впрочем, и его кураторов в НАТО, новость, мягко говоря, тревожная. Ведь командование националистов теперь вынуждено использовать весь свой стратегический резерв. А он, кстати, у ВСУ последний.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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