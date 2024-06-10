Время перемен: выборы в Европарламент показали раскол в Европе

Новый состав ЕП будет действовать в 2024–2029 годах

Экстренное заседание в Елисейском дворце, после которого, не дожидаясь окончательных результатов выборов, президент Франции объявляет о роспуске парламента.

"Это решение трудное, но это акт доверия к вам. Настало время для прояснения. Это плохой результат для партий, которые защищают Европу. Партии крайне правого толка, которые выступают против прогресса, достигнутого нашей Европой, будь то экономическое восстановление, защита наших границ, поддержка Украины, - эти партии добиваются успехов повсюду на континенте", - заявил Эммануэль Макрон.

Перемен требуют сердца европейцев. Партия Макрона набирает в два раза меньше, чем "Национальное объединение" Марин Ле Пен. И все это накануне летних Олимпийских игр. New York Times считает, что результаты выборов в Европарламент положили начало периоду глубокой политической неопределенности во Франции.

В отличие от Макрона, эти выборы для Олафа Шольца действительно могут стать началом политического конца. Западная пресса по крайней мере уже поставила крест на канцлере, называя проигрыш его блока не иначе как позор:

"Два лидера, которые возглавляют "воинственный" фронт на Украине, наказаны своими избирателями. В каком качестве Макрон и Шольц теперь могут претендовать на то, чтобы диктовать свою линию всем европейцам?"

Победу на выборах в Германии одержал христианско-демократический блок. И вот первое, о чем заявляет его председатель: "Если завтра Россия сложит оружие, то война закончится. В этом ключ к решению проблемы".

Второе место у "Альтернативы для Германии", которая тоже поддерживает прекращение спонсирования Украины. То есть немцы четко дали понять, чего они хотят. Кадры слез бельгийского премьера, который уже подал в отставку, разлетаются по соцсетям. Впрочем, еще недавно обещая истребители F-16 Киеву, он смеялся. Победивший лидер правящего альянса премьер Венгрии Виктор Орбан лишь удостоверился, что следует верному курсу.

"Венгры послали четкое сообщение о том, если стоит выбор между войной и миром, то они выбирают мир. Как глава правительства, я могу поручиться, что правительство будет бороться теперь с удвоенной силой, чтобы не втянуть Венгрию в войну!" – заявил Виктор Орбан.

И таких стран теперь может стать больше. А учитывая, что одна из важнейших функций Европарламента - утверждение состава комиссии и именно ей принадлежит последнее слово в вопросе о том, кто будет назначен ее президентом, становится совсем интересно. Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас занимает этот пост, уверена в своем назначении на новый срок после победы её коалиционного объединения. И ее желания остаются прежними – с Украиной до конца.

После выборов Европу ждут тяжёлые времена сетует, Financial Times. Слишком серьезен раскол. Ведь, за Европарламентом остается последнее слово по политическим вопросам, таким как бюджет, торговля и санкции.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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