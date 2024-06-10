В Нижнем Новгороде обсуждают формирование справедливого миропорядка

Там стартовала встреча представителей БРИКС

Формирование справедливого миропорядка, роль стран глобального Юга в этом процессе, а также вопросы безопасности и финансов обсуждают сегодня министры иностранных дел стран БРИКС. В Нижнем Новгороде стартовала встреча представителей объединения - первая после расширения его состава в прошлом году. Участвуют и множество других государств, которые в том или ином формате хотят сотрудничать с БРИКС.

В год председательства нашей страны в БРИКС немало мероприятий запланировано именно в Нижнем Новгороде. Это своего рода витрина новой России. Сегодняшний форум проходит на территории нижегородской ярмарки - в прошлом место встречи между востоком и западом. Аналогия актуальна и сегодня, учитывая географию стран-участниц БРИКС. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств после расширения организации.

Съезжаться делегации начали еще накануне. Самолеты один за другим приземляются в аэропорту Нижнего Новгорода. Сергей Лавров спускается по трапу в отличном настроении. А его коллега из МИДа Китая Ван И, кажется, сходу начинает о делах.

В БРИКС теперь 10 государств. Полноправными членами стали Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Общий ВВП участников организации больше, чем совокупный ВВП так называемой "Семерки". И потенциал огромен.

На встречу в Нижний Новгород прибыли и делегаты дружественных России стран. Всего представители более 20 государств. От Шри-Ланки до Кубы. Запланирована расширенная сессия с участием единомышленников, представляющих такие форматы взаимодействия как ШОС, АСЕАН, Африканский союз, Лига арабских государств.

И это свидетельствует о том, что существует запрос на ведущее объединение незападного мира, основывающее свою деятельность на справедливости и многополярности.

Особое внимание участники уделят трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи. Одна из горячих тем предстоящих министерских переговоров - желание присоединиться к БРИКС Турции, которая одновременно имеет тесные отношения с США и ЕС и состоит в НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве ответили: наши двери не закрыты. Более 30 государств изъявили желание в той или иной форме выстраивать взаимоотношения с БРИКС. И, вероятно, будет учреждена категория стран-партнеров.

Специально для иностранных гостей в Нижнем Новгороде подготовили и культурную программу. Экскурсии по достопримечательностям, каких в городе немало. К БРИКС приурочили и масштабное световое шоу.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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