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Армянская оппозиция устроила акцию протеста около здания парламента

11:46
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Лидер протеста призвал участников усилить давление на власти

Непрерывную акцию гражданского неповиновения с этого дня будет проводить армянская оппозиция в Ереване. Ночь её сторонники провели перед зданием парламента. Они установили палатки и жгли костры, а также перекрыли центральный проспект.

Ещё одна масштабная акция состоялась накануне вечером. Лидер протеста архиепископ Баграт Галстанян призвал участников усилить давление на власти, а депутатов - провести внеочередное заседание и рассмотреть вопрос отставки правительства во главе с Николом Пашиняном.

Также активисты требуют отменить договор с Азербайджаном, по которому Баку получает не только Нагорный Карабах, но и часть приграничных территорий.

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