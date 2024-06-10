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В России стартовала онлайн-акция "Свеча памяти"

11:53
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Она проходит ежегодно

Помочь ветеранам и вспомнить героев, отдавших жизни за Родину. Сегодня в России стартовала онлайн-акция "Свеча памяти". Она приурочена ко дню скорби - 22 июня, когда началась Великая Отечественная война.

На платформе деньпамяти.рф опубликованы десятки видео роликов фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей. Здесь же можно "зажечь" виртуальную свечу и сделать пожертвование.

Все средства благотворительный фонд "Память поколений" направит на медицинскую помощь ветеранам. В прошлом году удалось собрать около полутора миллионов рублей. Акция проходит ежегодно.

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Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
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