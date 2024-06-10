Аэропорт Казани закрыли для самолетов

Все рейсы направляют на другие аэродромы

Аэропорт Казани утром в понедельник, 10 июня, временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

В воздушной гавани уточнили, что самолеты, которые направлялись в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск и Самару. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами, сообщает РИА Новости.

Причина временного закрытия аэропорта Казани не сообщается. Однако известно, что украинские беспилотники уже долетали до Татарстана. 31 мая российское Министерство обороны сообщало, что пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку — БПЛА ВСУ был сбит над территорией Республики Татарстан.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров отмечал, что возобновление работы ни одного из закрытых с февраля 2022 года аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно аэровокзала в Элисте, пока не ожидается.

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