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Москвичей предупредили о ливне с грозой в понедельник

09:39
  • понедельник
  • 10 июня 2024

Ожидаются гроза и сильный ветер

В Москве в первый рабочий день недели пройдет сильный дождь. Об этом предупредили синоптики. Ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В столичном департаменте транспорта призвали жителей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее синоптики сообщили, что в 12 июня в Москве ожидается "мегаливень" с грозой. Пик непогоды придётся на промежуток между тремя часами дня и девятью часами вечера. Как отметили в центре погоды "Фобос", такого количества осадков за всю новейшую историю России ещё не выпадало в этот день.

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